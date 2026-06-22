◆パ・リーグロッテ７―４楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）昨季まで指揮を執った古巣で始まった楽天・吉井監督の船出は２連敗スタート。返り討ちに遭った形となった。先発の藤井が１回３安打２四球で３失点。「あまりにもだらしなかった。チームのムードも悪くなっちゃうので、かわいそうなことはしたけど思い切って代えました」と、左腕を諦めて２回から内を送り込む非情采配に踏み切った。計６投手による継投策も、８回に加治