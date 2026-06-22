◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦ベルギー０―０イラン（２１日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク２０位のイランは、同９位のベルギーと対戦し、スコアレスドローに終わった。後半、相手に退場者が出たものの、数的優位を生かせなかった。イランは初戦でウルグアイと対戦し、２度リードを奪われながら追いつく粘りを見せ勝ち点１をつかんだ。格上相手に勝利を狙ったこの試合は前半２５分に変化をつけたセット