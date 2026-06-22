◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦ベルギー０―０イラン（２１日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク９位のベルギーは同２０位のイランと対戦し、スコアレスドローに終わった。主導権を握っていたものの、後半１人退場になったことが響き得点を奪えなかった。ＧＫクルトワはＷ杯通算１７試合出場となり、Ｗ杯４大会出場の“至宝”エンツォ・シーフォに並ぶ同国最多タイとなった。ベルギーは初戦でエジプトと対戦