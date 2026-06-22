「新馬戦」(２１日、函館)３番人気のフェリチタ（牝２歳、父タワーオブロンドン、母ジャストザハピネス、栗東・鈴木孝）が好発を決めてハナを奪い、マイペースの逃げに持ち込み、そのまま押し切り３馬身差をつけてＶをつかんだ。佐々木は「初めて乗ったけど、気が良くて仕上がりの早い女の子。スピードがあります。引っ張り過ぎずに気分よく走れました」と振り返った。次は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル