【「6年生なのに！」1巻】 6月22日 発売 価格：840円 画像はAmazonの書影より 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「6年生なのに！」の1巻を6月22日に発売する。価格は840円。 本作はなのこ氏が手掛けるクセ強ギャップ小学生コメディ。SNS上で累計120万以上の「いいね」を集めていた作品が書籍化、連載化された。 作中で描かれるのは、小学校6年生の女児