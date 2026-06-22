◇W杯北中米大会1次リーグG組イラン0―0ベルギー（2026年6月21日イングルウッド）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第2戦は21日（日本時間22日）に行われ、イラン（FIFAランク22位）がベルギー（同10位）と0―0のドロー。相手が退場し数的有利となるも決め手を欠いたが、初の決勝トーナメント進出へ向け大きな勝ち点1を獲得。GKベイランバンド（33＝トラクトゥール）がファインセーブ連発でチームを救った