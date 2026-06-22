東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、火元となった「音楽準備室」から、燃えた衣類が複数枚見つかったことがわかりました。警視庁などは衣類を乾かしていた可能性があるとみて調べています。この火事は今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童と教職員あわせて11人がけがをしたものです。警視庁によりますと、おとといの実況見分で、火元の「音楽準備室」から、燃えた衣類が複数枚見つかったということで