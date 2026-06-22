「新馬戦」(２１日、東京)好スタートからハナを奪った７番人気のアヴィアトーレ（牡２歳、父シスキン、母ジェラテリアバール、美浦・田島）が、後続を完封してデビュー星を飾った。ゴンサルベスは「厩舎から仕上がっていると聞いていました。スタートをうまく切れましたね。距離は延びても良さそうです」と高く評価。田島師は「自分で形を作れましたね。気持ちがしっかりできていて良かったと思います。きょうに限ってはいい