スターマー英首相（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は21日、クーパー外相がスターマー首相に退任時期を示すよう促したと報じた。スターマー氏は早ければ22日にも辞意を表明する見通し。円滑な政権移行に向け、与党労働党の党首選には立候補しない意向とみられる。スターマー氏はこれまで続投に強い意欲を示していた。しかしFTによると、マフムード内相やアレクサンダー運輸相らも辞任を求