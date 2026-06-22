【週刊ヤングマガジン 2026年30号】 6月22日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日6月22日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年30号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが登場。モー娘。卒業前のラストグラビアとなり、応募者全員当選プレゼントも実施される。 また、巻