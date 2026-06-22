【週刊ヤングマガジン 2026年30号】 6月22日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年30号」を本日6月22日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは「暴力万歳」。また単行本第6巻の発売を記念して、ウナギ・サヤカさんが作中キャラクターのMIUに扮したグラビアを披露しており、担当者が“暴力”受けてみた動画