【デジタル写真集「宮部のぞみきらめきボディーライン」】 6月22日発売 価格：1,100円 撮影：LUCKMAN 【拡大画像へ】 小学館は、デジタル写真集「宮部のぞみきらめきボディーライン」を本日6月22日に発売した。価格は1,100円。 本書は「仮面ライダーガヴ」で“史上最もギャルなヒロイン”を演じ、ブレイクを果たした宮部のぞみさんの写真集。今回のグ