「日記なんて書いて何になるの？」SNSが当たり前になった今、自分だけのために文章を書く時間は無駄に思えます。しかし、人に見せることを前提にした文章ばかり書くことには、ある「落とし穴」があります。書籍『ほんとうのことを書く練習』から、誰にも見せない文を書く意味を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）わたしは誰？SNSに投稿するとき、私たちは無意識のうちに読者を想定している。この内容