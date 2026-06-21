DX、生成AI、Web3――。ビジネスの世界では次々と新しい経営バズワードが登場し、多くの企業がその波に乗ろうとする。しかし、成功企業の手法をそのまままねしても、同じ成果が得られるとは限らない。実際、アドビの成功をきっかけに注目を集めたサブスクモデルも、多くの企業が参入した一方で撤退を余儀なくされたケースは少なくない。なぜ同じ戦略でも結果に差が生まれるのか。※本稿は、著作家の山口 周『コンテキスト・リーダ