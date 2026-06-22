開催：2026.6.22 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 1 - 4 [レッズ] MLBの試合が22日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレッズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲス、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。 3回裏、1番 ベン・ライス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース