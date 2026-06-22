韓国チアリーダーのアン・ジヒョンが披露したスイムウェア姿がファンをくぎ付けにしている。【写真】目のやり場に困る…アン・ジヒョンの“あみあみ黒水着”アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。日の出や葉っぱ、ハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、背景に夕日の見えるプールサイドで優雅なひと時を過ごすアン・ジヒョンが写っている。シースルーの長袖ミニワンピース