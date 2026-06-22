現地６月21日に開催された北中米ワールドカップのグループＧ第２節で、ベルギー代表がイラン代表と対戦した。序盤からゲームを支配するベルギーは開始３分にチャンスを創出。右からのデ・ブライネの際どいクロスにルカクが飛び込んだが、わずかに合わず。その５分後にはショートカウンターからデ・ブライネが狙い澄ましたミドルを放つも、枠を捉えられない。得点を奪えずにいると、14分にピンチを迎える。ゴール前の混戦から