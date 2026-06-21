「本当にやりたいことを見つけろ」という言葉に苦しむ人は多い。しかし経営思想家のドリー・クラーク氏は、最初から“天職”を見つける必要はないと語る。理想の人生に少しずつ近づくための思考法とは。※本稿は、経営思想家のドリー・クラーク『ロングゲーム 自分を取り戻す人生戦略』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。「お金」にこだわるといい結果につながらない欧米社会で最も優先され