プロ野球・巨人の橋上秀樹監督代行が日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のインタビューで、ベンチに用意されている監督用のイスに座らないワケを語りました。橋上監督代行は5月26日から指揮を執り始めましたが、東京ドームに用意されている監督用のイスには座らず、その横のベンチに座ったり、立って戦況を見つめています。「監督のようであって、監督ではないと言ったらおかしいんですけども、今までのジャイアンツの監督さん