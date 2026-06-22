プロ野球 セ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。首位タイの阪神は4位DeNAとの接戦を制し3連勝。3回に大山悠輔選手と郄寺望夢選手の連続タイムリーで2点を先制しました。投げては今季負けなしの郄橋遥人投手が9回109球1失点の快投を見せ、今季5度目の完投勝利で両リーグトップの9勝目を手にしています。5位広島は3位ヤクルトとのロースコアゲームを制しこのカード勝ち越し。両チーム無得点で迎えた5回、小園海