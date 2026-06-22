◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)日本代表MF/FW鎌田大地選手が2試合連続ゴールとなった先制点を振り返りました。前半4分、MF/FW中村敬斗選手が左から送った低いクロスに左足で合わせてゴール。「正直(クロスが速すぎて)覚えていないんですが、(相手の)怖いところに入っていくのは狙っていた。あとは当てるだけみたいな感じでした」と振り返りま