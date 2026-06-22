昨年ＢＣクラシックを制し、年度代表馬にも輝いたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の今後の予定が２１日、矢作厩舎の公式Ｘで発表された。「藤田晋オーナーと馬の状態を見据えながら協議を重ねた結果」とつづられ、ジョッキークラブゴールドＣ・Ｇ１（９月１８日・米ベルモントパーク、ダート２０００メートル）から、ＢＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日・米キーンランド、ダート２０００メートル）に向かうことが明か