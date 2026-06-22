「クイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・英Ｇ１」(２０日、アスコット)２年連続で参戦したサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀）は好発を決めると道中は脚をため、ゴール前で脚を伸ばした。最後は４頭による大激戦だったが、勝ち馬アルメラク（英国）に鼻差及ばず昨年に続き２着に敗れた。ムーアは「とてもいいレースをしてくれた。コンディションも良かった。ゲートで待たされたが、いいスピードで力強く出てくれた。アンラッキ