「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）７番人気のエルトンバローズがゴール前の大激戦を制して復活Ｖ。２３年毎日王冠以来の勝利で重賞３勝目を飾り、マイル路線でジャンタルマンタル、ソウルラッシュなどと競り合ってきた実力を改めて証明した。２着は連覇を狙った６番人気のキープカルム、３着には１番人気の３歳馬エコロアルバが入った。２番人気ファーヴェントは９着、３番人気ミニトランザットは６着だった。ここでは実