◇パ・リーグソフトバンク8―0日本ハム（2026年6月21日エスコンフィールド）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が21日の日本ハム戦で、12球団一番乗りとなる20号アーチを放った。この日は普段の黒のアイブラックを青色にチェンジ。“父の日＆サムライブルー仕様”としてアーチを描いた。20号の最速到達は球団では2005年の松中信彦以来21年ぶり4人目（6度目）。過去5度のケースではそのまま本塁打王に輝いており、栗原にも