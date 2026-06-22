「新馬戦」(２１日、東京)１番人気のタクティシアン（牡２歳、父サリオス、母モルジアナ、美浦・森一）が、ミエルモーサに競り勝って人気に応えた。ルメールは「ペースは遅かったけれど乗りやすかった。いい加速をしてくれた。サリオスの子だけに、重い馬場も合うね」と振り返った。調教助手時代に堀厩舎でサリオスを担当していた森一師は「直線の瞬発力も調教で感じていた通りでしたね。サリオス産駒にはこれからもどんどん