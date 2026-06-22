◇パ・リーグ日本ハム0―8ソフトバンク（2026年6月21日エスコンF）日本ハムはアクシデントにも見舞われ、連敗を喫した。高卒2年目の柴田が先発も、3回無死一塁で野村の打球が右手に直撃。一度は続投するも、続く正木に右犠飛を許したところで降板となった。右手小指付け根付近の打撲で、試合後は病院には行かずアイシングで治療。プロ入り後最速155キロを計測するなど、2回まで無安打と好投していただけに「投げたかっ