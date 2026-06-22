「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）今年は思い切った逃げで押し切った。５番人気のセキトバイーストが後続に影を踏ませぬ独り旅。見事に連覇を飾り、１年ぶりの美酒に浸った。９週に渡る春開催の最終週に加え、前日の雨で水分を含んだ馬場。苦にする馬が多い条件も、「今の東京のコンディションは得意」と浜中。そんななかでの戦法は「できればハナに」と、四位師と意見が一致していた。周りの出方を見つつ、促して先頭へ