◇パ・リーグソフトバンク8―0日本ハム（2026年6月21日エスコンフィールド）登板を重ねるごとにソフトバンク・前田悠が成長している。前回登板に続いて自己最長タイの7回を投げ5安打無失点。無傷の5勝目を挙げた。「低めに丁寧に投げることを意識した。テーマ通りに投げられた」得点圏に走者を置いても崩れない。「クイックの苦手意識もなくなり、落ち着いて入れるようになった」と語り、先頭に二塁打を許した8―0の7