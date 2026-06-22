俳優の松岡昌宏（49）が、20日放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜 深0：55）に出演。福島・郡山で広まる自身の“ウワサ”について言及した。【写真】「“これ、写真撮られたらどうしよう”と思って…」松岡昌宏が自宅に送ったアイドル番組では、俳優の箭内夢菜を迎えて松岡と博多大吉が食事を交えてトークを展開。箭内が福島県郡山市出身であり、話題は郡山に関する内容になった。松岡は「