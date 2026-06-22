◇パ・リーグソフトバンク8―0日本ハム（2026年6月21日エスコンフィールド）ソフトバンク・栗原にシールをもらったという“アイブルートリオ”の正木は「1番・左翼」で先発出場し、0―0の3回無死一、三塁で右翼へ決勝犠飛を放った。6回1死ではプロ初の三塁打も放つなど2安打2打点。「明日、オフはさむので感覚を忘れないようにしたい」と手応えを語った。「5番・中堅」の牧原大も目元にシールを貼って出場し、1安打1盗塁