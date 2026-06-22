「新馬戦」(２１日、阪神)１番人気のトップチェッカー（牡２歳、父インディチャンプ、母ミッキーオリーブ、栗東・武英）が直線で外から伸びて初陣を飾った。北村友は「すごくフットワークのいい馬だなと思いました。これから芯が入ってくれば良くなってくると思います」と素質を高く評価。武英師は「まだ全体的に緩さがありますが、強い勝ち方をしてくれました。将来性があるし、距離も２０００メートルぐらいまで持たせたい