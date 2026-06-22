■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 0ー3 イタリア（日本時間21日、フィリピン）【写真を見る】荒木絵里香さん、次戦ブラジル戦は「勝負どころの1点を期待」24日から男子フランス大会が開幕【ネーションズリーグ】バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド第2週で、女子日本代表はイタリアに0−3のストレートで敗れ、2連敗を喫した。この試合で解説を務めた