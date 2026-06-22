驚異の得点力の背景とは――。ソフトバンクが２１日の日本ハム戦（エスコン）に８―０で大勝した。先発の前田悠は７回無失点と好投。２試合連続で７回を投げ切り、チームでは７勝の大津に次ぐ５勝目を挙げ、小久保裕紀監督（５４）は「安心して見ていられた」と目を細めた。一方でこの日も猛威を振るったのが打線だ。相手守備の乱れにもつけ込んで１２安打の猛攻を浴びせ、栗原に両リーグ最速の２０号ソロが飛び出せば、１９日