W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、日本イレブンが去ったロッカールームの内部をメキシコメディアが紹介。世界からまたも称賛された美徳に、日本ファンからも熱い視線が注がれた。メキシコ・モンテレイの地元紙「EL NORTE」公式Xでは、チュニジア戦後の日本ロッカーの写真が投