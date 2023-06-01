7月20日スタートするドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、ポスタービジュアルが解禁された。法廷内でGACKT演じる主人公・浦真鷲直人を他の主要キャラクター4人が取り囲むように配置されている。【写真】“でっち上げの天才”敏腕弁護士を演じるGACKT本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリ