◆大学ラグビー定期戦京大３１ー３１立命大（２１日・ＢＫＣグリーンフィールド）京大が土壇場で追いつき、昨年まで続いていた連敗を１８で止めた。後半４５分のラストプレーで、Ｕ２３日本代表のＳＯ大鶴誠（じょう）主将（４年）が同点ＰＧを成功。医学部に在籍し、「医師とラグビー日本代表を目指す」と語る文武両道ラガーマンは、一時は勝ち越しとなるトライや出足鋭いタックルを何度も決めるなど攻守に躍動。秋に開幕する