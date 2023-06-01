◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽準決勝関西六大学１１―３阪神大学（１９日・わかさスタジアム京都）関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が決勝進出を決めた。３回に「１番・三塁」の大商大・権田結輝（２年＝大垣日大）の先制打から一挙８点を奪い、阪神大学を圧倒。２２日に２年ぶりの優勝をかけ、近畿学生と対戦する。敗者復活１回戦は関西学生が京滋大学を破