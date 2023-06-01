「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」（台湾・台中、７月１１〜１５日）のメンバーを選出する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が２１日、神奈川・平塚市内で行われ、立命大・西野啓也捕手（４年＝高知）が猛アピールした。６イニングと８イニングで行われた変則の紅白戦。第１打席でドラフト１位候補右腕の青学大・鈴木泰成（４年＝東海大菅生）から中前安打を放つと、３打席連続安打。最後の打席は粘って