◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３はセキトバイースト（浜中）が逃げ切り、２００６、０７年のデアリングハート以来、３頭目の連覇を飾った。人馬の信頼が連覇という最高の結果を生みだした。セキトバイーストはゲートは五分だったものの浜中が手綱を押してハナを取り切った。「できればセーフティーリードを取って競馬したいと思っていて、作戦通りで