２１日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）は１番人気のタクティシアン（牡、美浦・森一厩舎）が、好位から非凡な瞬発力を発揮して快勝。新種牡馬の父サリオスは、２０日の函館で勝利を収めたイモージェンに続いて２日連続で産駒がデビュー勝ちを決めた。２０１９年朝日杯ＦＳを無傷３連勝で制した父の長所を継承している。スタートを決めると好位３番手へ。３ハロン通過が３９秒２のスローペースでも折り合いを欠く様