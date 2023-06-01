「GREEN JUKEBOX 光篇」CM場面カット Mrs. GREEN APPLE大森元貴と福本莉子が出演する「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」が、6月22日より全国で放映される。【動画】ミセス大森元貴＆福本莉子が出演「GREEN JUKEBOX 光篇」CM本編＆メイキング映像キリンビール株式会社は、2年ぶりにリニューアルした発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」を、6月22日より全国で放映。「淡