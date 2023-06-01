◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎＳ・Ｇ３が２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで１８頭によって争われ、エルトンバローズが重賞３勝目。“夏男”松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝との新コンビで、Ｇ１・２着の実績馬が２年８か月ぶりの白星で復権を示した。古豪が完全復活だ。馬群が大きく広がった最後の直線。外に進路を