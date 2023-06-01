◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３はセキトバイースト（浜中）が逃げ切り２００６、０７年のデアリングハート以来、３頭目の連覇を飾った。◆浜中俊騎手２５年セキトバイーストに続く２勝目。重賞は２５年の京都大賞典（ディープモンスター）以来、通算６１勝目。１９年から８年連続の重賞勝利。◆四位洋文調教師２５年セキトバイーストに続く、