東北４県にまたがる太平洋沿岸部の長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」を活用したウォーキングイベント「みちのく潮風トレイルウォークｉｎ相馬ｗｉｔｈポケモンローカルＡｃｔｓ」（環境省など主催、報知新聞社・読売新聞社など後援）が２１日、福島県相馬市で開かれた。雨天の影響で約１０キロの長距離コースが中止となったが、東北や関東などから２７３人が約６キロの短距離コースに参加。同市民会館を出発し、東日本大