日本人メジャーリーガーの活躍によって野球界のボーダーレス化はさらに進み、アマ球界においても進路選択で米国の高校、大学を目指す選手も増えている。選手育成において、日米にはどんな違いがあるのか。米オレゴン州で野球に取り組む２人の高校生の父として、日米でともに少年野球のコーチをした経験を持つ佐々木知法さんに、現場のリアルを聞いた。まずは前後編の前編です。（編集委員・加藤弘士）■米国は「マルチスポーツ」