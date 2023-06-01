◇バスケット全国高校総体道予選男子白樺学園５６−５０駒大苫小牧（２１日・函館サーモン・まるなまアリーナ）男子２、女子１の代表が決まった。女子決勝は日本航空北海道が、札幌山の手に７４―７２で競り勝ち、３年連続３度目の栄冠を手にした。全国準Ｖの昨年からメンバーが一新。一からのスタートとなった昨年１１月の対戦では４０点以上の差をつけられて敗れた相手に、鍛え上げた走力と守備力を生かし、雪辱を果たし