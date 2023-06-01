◆東海高校総体女子サッカー▽リーグ戦藤枝順心（静岡）２―０豊川（愛知）藤枝順心１０―０青山（三重）（２１日、静岡・ゆめりあ球技場）リーグ戦の残り２試合が行われ、藤枝順心は豊川（愛知）を２―０、青山（三重）を１０―０で下して３戦全勝。東海１位で２年ぶりに全国高校総体出場を決めた。豊川戦でＦＷ西梨恋（りこ、２年）が先制点を２戦連続で奪えば、青山戦ではＦＷ朝賀咲月（３年）が５得点とストライカー