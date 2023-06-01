サムライブルーの４―０爆勝に列島が沸いた２１日、県内に住む恩師や同級生も大興奮だ。サッカー北中米Ｗ杯のチュニジア戦に出場したＦＷ後藤啓介（２１）とＤＦ伊藤洋輝（２７）の出身地である浜松市内のスポーツバー「Ｒｏｏｋｉｅ」ではパブリックビューイングが開催された。両選手の関係者が集結し、熱狂的な盛り上がりを見せた。日本が順調に得点を重ねる中、会場の熱気が最高潮に達したのは後半３９分。最後の交代カード