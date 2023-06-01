馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はロックドゥカンブが勝った２００７年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞を取り上げる。半年遅い生まれの南半球産が無傷の３連勝で初の重賞タイトルをつかんだ一戦だ。生まれは“半年遅れ”でも、競走馬としてのスケールが違っていた。「３角先頭」。ロックドゥカンブは、力で１５頭のライバルをねじ伏せ、３戦無敗で重賞ウィナーとなった。「本当に強い競馬だった。